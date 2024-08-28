Экс-защитник «Барселоны» Маркос Алонсо стал игроком «Сельты»

Бывший левый защитник «Барселоны» и сборной Испании Маркос Алонсо подписал контракт с «Сельтой». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Защитник, покинувший каталонскую «Барселону» в статусе свободного агента, подписал годичный контракт с командой из Виго. В контракт также предусмотрена опция продления ещё на год. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед».

К «Барселоне» 33-летний защитник присоединился осенью 2022 года. В сезоне-2023/2024 испанской Примеры игрок провёл пять матчей за сине-гранатовых, однако результативными действиями не отметился. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.