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Экс-защитник «Барселоны» Маркос Алонсо стал игроком «Сельты»

Экс-защитник «Барселоны» Маркос Алонсо стал игроком «Сельты»
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Бывший левый защитник «Барселоны» и сборной Испании Маркос Алонсо подписал контракт с «Сельтой». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Защитник, покинувший каталонскую «Барселону» в статусе свободного агента, подписал годичный контракт с командой из Виго. В контракт также предусмотрена опция продления ещё на год. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед».

К «Барселоне» 33-летний защитник присоединился осенью 2022 года. В сезоне-2023/2024 испанской Примеры игрок провёл пять матчей за сине-гранатовых, однако результативными действиями не отметился. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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