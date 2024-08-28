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Гафин: кто следит за «Динамо», знает — у Окишора большой потенциал

Гафин: кто следит за «Динамо», знает — у Окишора большой потенциал
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Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

«Хорошая игра, здорово, что у наших воспитанников получилось себя проявить — у Бокова и Окишора, которого называют шутливо Виктором Ивановичем. Все показали самоотдачу на поле. Хотелось бы отметить болельщиков, которые пришли и поддержали.

Окишор пока не новая легенда, но кто следит за клубом, знает, что у него большой потенциал», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» ноль очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак». В матче 1-го тура бело-голубые проиграли «Спартаку», а во 2-м туре победили махачкалинское «Динамо».

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