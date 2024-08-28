Гафин: кто следит за «Динамо», знает — у Окишора большой потенциал

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1).

«Хорошая игра, здорово, что у наших воспитанников получилось себя проявить — у Бокова и Окишора, которого называют шутливо Виктором Ивановичем. Все показали самоотдачу на поле. Хотелось бы отметить болельщиков, которые пришли и поддержали.

Окишор пока не новая легенда, но кто следит за клубом, знает, что у него большой потенциал», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» ноль очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак». В матче 1-го тура бело-голубые проиграли «Спартаку», а во 2-м туре победили махачкалинское «Динамо».