Глава «Динамо» Гафин: после качества ответов ЭСК обращаться туда нет желания
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Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин выразил недовольство по поводу назначения пенальти в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов». Победу во встрече одержало «Динамо» со счётом 5:1.
Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9' 2:0 Окишор – 21' 2:1 Костанца – 42' 3:1 Окишор – 45+1' 4:1 Гладышев – 57' 5:1 Макаров – 83'
«Честно говоря, не пересматривал повтор пенальти, но обращаться в ЭСК нет желания после получения качества ответов. Точнее мы не получаем ответы, а вот «Ростов» уже получил почему-то», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» ноль очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).
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