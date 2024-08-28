Глава «Динамо» Гафин: после качества ответов ЭСК обращаться туда нет желания

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин выразил недовольство по поводу назначения пенальти в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов». Победу во встрече одержало «Динамо» со счётом 5:1.

«Честно говоря, не пересматривал повтор пенальти, но обращаться в ЭСК нет желания после получения качества ответов. Точнее мы не получаем ответы, а вот «Ростов» уже получил почему-то», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» ноль очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).