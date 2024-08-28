«Локомотив» одержал победу в седьмом матче подряд

«Локомотив» разгромил подмосковные «Химки» со счётом 4:0 в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Таким образом, «Локомотив» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах.

«Локомотив» разгромил «Ахмат» со счётом 5:0 в игре 3-го тура РПЛ, а также уверенно обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата России. В игре 5-го тура «Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. В следующем туре красно-зеленые оказались сильнее «Ростова» (3:2). Кроме того, железнодорожники победили «Ростов» (1:0) и «Оренбург» (3:2) во встречах Кубка России.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за два матча. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

«Локомотив» в текущем сезоне чемпионата России набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.