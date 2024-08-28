«Решение по Соболеву будет объявлено завтра». Медведев — о переходе игрока в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что завтра, 29 августа, будет принято решение о возможном переходе или непереходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский клуб.

«Решение по Александру Соболеву будет объявлено в четверг. А каким оно будет — узнаете», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, ранее СМИ писали, что «Зенит» интересуется Александром Соболевым, но не может договориться со «Спартаком» по сумме трансфера. После этих слухов сине-бело-голубые уже успели подписать нового форварда — аргентинца Лусиано Гонду.

Летом Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Российский нападающий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего футболиста 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн. Соболев выступает в составе красно-белых с лета 2020 года.