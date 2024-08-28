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Гальдамес извинился перед Нгамалё за травму и подарил вино

Гальдамес извинился перед Нгамалё за травму и подарил вино
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Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес после матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Динамо» (1:5) подарил нападающему бело-голубых Муми Нгамалё вино в знак извинения за нанесённую травму в игре РПЛ.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

Под занавес первого тайма встречи 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) Нгамалё получил травму в жутком столкновении с Гальдамесом. Форварда унёс с поля медицинский персонал бело-голубых.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 0 очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).

Действующим обладателем трофея является «Зенит», который обыграл в финальном матче «Балтику» со счётом 2:1.

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