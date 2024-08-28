Гальдамес извинился перед Нгамалё за травму и подарил вино

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес после матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Динамо» (1:5) подарил нападающему бело-голубых Муми Нгамалё вино в знак извинения за нанесённую травму в игре РПЛ.

Под занавес первого тайма встречи 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) Нгамалё получил травму в жутком столкновении с Гальдамесом. Форварда унёс с поля медицинский персонал бело-голубых.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 0 очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).

Действующим обладателем трофея является «Зенит», который обыграл в финальном матче «Балтику» со счётом 2:1.