«Он знает, что нужно делать». Тренер «Челси» Мареска — про Стерлинга

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о полузащитнике Рахиме Стерлинге.

«Все игроки, которые в данный момент тренируются отдельно от команды, не получат ни минуты, если останутся в клубе. Нужно сказать мой совет [Рахиму] Стерлингу? Я думаю, он точно знает, что ему нужно делать. И дело не только в Рахиме, но и в них всех», — приводит слова Мареска репортёр Киран Гилл в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Энцо Мареска говорил, что статистика полузащитника Стерлинга не подходит в новую схему игры «синих». В нынешнем сезоне «Челси» провёл два матча в английской Премьер-лиге. В 1-м туре «синие» уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:2. Во 2-м туре «синие» на выезде разгромили «Вулверхэмптон» со счётом 6:2. На данный момент команда из Лондона занимает восьмое место в турнирной таблице.