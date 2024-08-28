«Динамо» Загреб обыграло «Карабах» и вышло в общий этап Лиги чемпионов

Сегодня, 28 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и хорватским «Динамо» из Загреба. Встреча прошла на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Главным арбитром матча был назначен Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Хорватский клуб одержал победу со счётом 2:0. По итогам двух встреч «Динамо» Загреб оказалось сильнее «Карабаха» (5:0).

На 32-й минуте нападающий загребского «Динамо» Марко Пьяца открыл счёт, пробив из-за пределов штрафной, отправив мяч в левый угол ворот после рикошета от штанги. На 53-й минуте Матеус Силва отправил мяч в собственные ворота, увеличив преимущество гостей.

Напомним, что в первом матче «Динамо Загреб» также одержало победу со счётом 3:0, что позволило хорватскому клубу выйти в общий этап Лиги чемпионов по сумме двух встреч (5:0).