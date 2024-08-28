«Ювентус» объявил о переходе Копмейнерса из «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс официально перешёл в туринский «Ювентус». Футболист заключил соглашение сроком на пять лет.

По сообщению клуба, «Ювентус» заплатил за футболиста € 51,3 млн.

В минувшем сезоне Копмейнерс принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и семью результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 3924 минуты. Трудовое соглашение игрока с «Аталантой» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Ранее сообщалось, что Копмейнерс отказался тренироваться с «Аталантой» из-за интереса «Ювентуса»

«Ювентус» после двух туров чемпионата Италии занимает первое место. Команда набрала шесть очков.