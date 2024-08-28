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«Атлетик» с минимальным счётом обыграл «Валенсию» в матче 3-го тура Примеры

«Атлетик» с минимальным счётом обыграл «Валенсию» в матче 3-го тура Примеры
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Сегодня, 28 августа, состоялся матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2024/2025 между «Атлетико» и «Валенсией». Встреча прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Испания — Примера . 3-й тур
28 августа 2024, среда. 20:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Прадос – 45'    

Единственный гол в матче был забит на 45+1-й минуте. Беньят Прадос отличился после навеса от Оскара Де Маркоса, пробив головой в левый нижний угол ворот «Валенсии». Этот результат позволил «Атлетику» записать три очка в свой актив.

Параллельно прошёл матч между «Вальядолидом» и «Леганесом». Матч завершился вничью — 0:0.

Испания — Примера . 3-й тур
28 августа 2024, среда. 20:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 0
Леганес
Леганес

Команды не смогли выявить победителя. В матче было показано семь жёлтых карточек.

В следующем туре «Атлетик» встретится с мадридским «Атлетико» на выезде 31 августа, а «Валенсия» примет «Вильярреал» на своем поле в тот же день. «Вальядолид» сыграет против «Барселоны» 31 августа, а «Леганес» примет «Мальорку».

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