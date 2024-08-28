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Шитову прикладывали лёд к голове, Маухуб целовал мяч. Фото разгромной победы «Динамо»

Шитову прикладывали лёд к голове, Маухуб целовал мяч. Фото разгромной победы «Динамо»
«Динамо» разгромило «Крылья Советов»
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28 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Динамо» принимало самарские «Крылья Советов». Игра завершилась победой хозяев с разгромным счётом 5:1.

Счёт встречи был открыт на 9-й минуте, отличился нападающий москвичей Денис Боков. На 21-й минуте Виктор Окишор увеличил преимущество хозяев. На 42-й минуте отставание сократил полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца с пенальти. На 45+2-й минуте Окишор оформил дубль. На 57-й минуте пятый гол в матче забил нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев, доведя счёт до разгромного. На 83-й минуте точку во встрече поставил полузащитник хозяев Денис Макаров.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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