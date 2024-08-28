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«Реал» готовится к уходу Модрича и Себальоса следующим летом, клуб определился с заменой

«Реал» готовится к уходу Модрича и Себальоса следующим летом, клуб определился с заменой
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В мадридском «Реала» считают, что полузащитники Лука Модрич и Даниель Себальос покинут команду следующим летом и хотят приобрести игрока «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в руководстве «сливочных» полагают, что Модрич может завершить карьеру следующим летом, а Себальос уйти в другую команду как в это трансферное окно, так и через год. Сообщается, что в клубе уверены, что Вирц успешно заменит Модрича и хотят подписать его следующим летом. Однако «Реалу» предстоит выиграть у «Баварии», которая также заинтересована в игроке.

В новом сезоне Вирц сыграл в трёх играх, в которых забил два гола. В минувшем сезоне Вирц принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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