Хайкин стал лучшим российским игроком по числу матчей в еврокубках за иностранные клубы

29-летний голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд по числу матчей в еврокубках среди российских легионеров.

Вратарь попал в стартовый состав на матч квалификации Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой», тем самым обновив достижение наших легионеров в Европе. Прошлый рекорд принадлежал экс-футболисту Александру Мостовому. На его счету 50 игр.

К «Будё-Глимт» Хайкин присоединился весной 2023 года. Ранее вратарь выступал за английский «Бристоль Сити», но спустя два месяца покинул его, так и не выступив ни в одном матче. Россиянин подписал контракт с норвежским клубом до конца июля 2026-го. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.