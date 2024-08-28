Стала известна сумма возможного трансфера экс-игрока «Спартака» Жиго в «Лацио»

Защитник французского «Марселя» Самуэль Жиго, ранее выступавший в составе московского «Спартака, с большой долей вероятности перейдёт в «Лацио» за € 6 млн. Об этом сообщает Рашид Захи в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника сделка может быть завершена до конца текущей недели.

Напомним, Жиго выступал в составе «Спартака» с 2018 по 2022 год. За этот период центральный защитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

В минувшем сезоне Жиго принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.