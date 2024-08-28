Леверкузенский «Байер» объявил о переходе защитника «ПСЖ» Норди Мукиэле. Игрок перешёл в немецкую команду на правах аренды сроком на год.

«Норди Мукиэле — быстрый защитник. Он отлично вписывается в нашу команду своим профилем, имеет большой опыт выступлений в Лиге чемпионов и может играть как на позиции правого защитника, так и в качестве центрального защитника. Конечно, его знания о Бундеслиге также являются для нас большим плюсом. Норди знает особенности немецкого футбола, быстро освоится и продолжит улучшать качество нашей команды», — приводит слова спортивного директор «Байера» Симона Рольфеса пресс-служба клуба.

Норди Мукиэле присоединился к «ПСЖ» из «РБ Лейпциг» летом 2022 года, сумма трансфера составила около € 20 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.