«Настало время, чтобы РПЛ участвовала в работе ЭСК». Газизов — о судействе в лиге

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о работе судейского корпуса в РПЛ и участии лиги в работе ЭСК.

— Есть реакция на ваше открытое письмо по поводу судейства?

— Вскоре будет общее собрание РПЛ, поднимем этот вопрос. Настало время, чтобы РПЛ в качестве совещательного голоса участвовала в работе ЭСК. Чтобы понимать, как принимаются решения. Хочется, чтобы всем было понятно.

— Есть понимание, почему вас так судят в начале сезона?

— Хочется верить, что это не специально. Может быть, думают, — только вышли, что они, там, вякать будут? Говорю о том, что если мы требуем от команд квалифицированной игры, надо требовать такого же судейства. Мне хочется, чтобы больше говорили об игре, решениях тренера. Это более интересно, — приводит слова Газизова РБ Спорт.

Напомним, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча с «Пари НН» (0:1).