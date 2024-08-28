Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Будё-Глимт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Настало время, чтобы РПЛ участвовала в работе ЭСК». Газизов — о судействе в лиге

«Настало время, чтобы РПЛ участвовала в работе ЭСК». Газизов — о судействе в лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о работе судейского корпуса в РПЛ и участии лиги в работе ЭСК.

— Есть реакция на ваше открытое письмо по поводу судейства?
— Вскоре будет общее собрание РПЛ, поднимем этот вопрос. Настало время, чтобы РПЛ в качестве совещательного голоса участвовала в работе ЭСК. Чтобы понимать, как принимаются решения. Хочется, чтобы всем было понятно.
— Есть понимание, почему вас так судят в начале сезона?
— Хочется верить, что это не специально. Может быть, думают, — только вышли, что они, там, вякать будут? Говорю о том, что если мы требуем от команд квалифицированной игры, надо требовать такого же судейства. Мне хочется, чтобы больше говорили об игре, решениях тренера. Это более интересно, — приводит слова Газизова РБ Спорт.

Напомним, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча с «Пари НН» (0:1).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android