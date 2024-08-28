Отец Мамардашвили рассказал о психологической готовности сына выступать в АПЛ

Давид Мамардашвили, отец вратаря «Ливерпуля» и сборной Грузии Георгия Мамардашвили, считает, что его сын психологически готов к игре в английской Премьер-лиге.

«Ливерпуль» — сильная команда, топ-клуб в топ-чемпионате. Наверное, все футболисты мира хотят играть там.

Готов ли Георгий психологически к Англии? Конечно! Когда переходил в Испанию, был совсем молодой, но стал основным. В плане психологии вообще нет вопросов», — приводит слова Мамардашвили-старшего Metaratings.

Напомним, «Ливерпуль» официально объявил о подписании 23-летнего вратаря Георгия Мамардашвили из «Валенсии». Грузинский голкипер присоединится к английскому клубу перед началом сезона-2025/2026, а до этого продолжит выступать за «летучих мышей». Мамардашвили выступает за «Валенсию» с зимы 2022 года, проведя 102 матча, из которых 31 завершил «на ноль». Его рыночная стоимость оценивается в € 45 млн.