Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025
Сегодня, 28 августа завершились последние ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Таким образом, определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
- «Арсенал»;
- «Астон Вилла»;
- «Аталанта»;
- «Атлетико» Мадрид;
- «Бавария»;
- «Байер»;
- «Барселона»;
- «Бенфика»;
- «Болонья»;
- «Боруссия» Дортмунд;
- «Брест»;
- «Брюгге»;
- «Динамо» Загреб;
- «Жирона»;
- «Зальцбург»;
- «Интер»;
- «РБ Лейпциг»;
- «Ливерпуль»;
- «Манчестер Сити»;
- «Милан»;
- «Монако»;
- ПСВ;
- «ПСЖ»;
- «Реал» Мадрид;
- «Селтик»;
- «Лилль»;
- «Слован» Братислава;
- «Спарта» Прага;
- «Спортинг»;
- «Фейеноорд»;
- «Црвена Звезда»
- «Шахтёр»;
- «Штурм»;
- «Штутгарт»;
- «Ювентус»;
- «Янг Бойз».
Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
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