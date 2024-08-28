Сегодня, 28 августа завершились последние ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Таким образом, определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

«Арсенал»; «Астон Вилла»; «Аталанта»; «Атлетико» Мадрид; «Бавария»; «Байер»; «Барселона»; «Бенфика»; «Болонья»; «Боруссия» Дортмунд; «Брест»; «Брюгге»; «Динамо» Загреб; «Жирона»; «Зальцбург»; «Интер»; «РБ Лейпциг»; «Ливерпуль»; «Манчестер Сити»; «Милан»; «Монако»; ПСВ; «ПСЖ»; «Реал» Мадрид; «Селтик»; «Лилль»; «Слован» Братислава; «Спарта» Прага; «Спортинг»; «Фейеноорд»; «Црвена Звезда» «Шахтёр»; «Штурм»; «Штутгарт»; «Ювентус»; «Янг Бойз».

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.