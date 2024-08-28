Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 августа завершились последние ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Таким образом, определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

  1. «Арсенал»;
  2. «Астон Вилла»;
  3. «Аталанта»;
  4. «Атлетико» Мадрид;
  5. «Бавария»;
  6. «Байер»;
  7. «Барселона»;
  8. «Бенфика»;
  9. «Болонья»;
  10. «Боруссия» Дортмунд;
  11. «Брест»;
  12. «Брюгге»;
  13. «Динамо» Загреб;
  14. «Жирона»;
  15. «Зальцбург»;
  16. «Интер»;
  17. «РБ Лейпциг»;
  18. «Ливерпуль»;
  19. «Манчестер Сити»;
  20. «Милан»;
  21. «Монако»;
  22. ПСВ;
  23. «ПСЖ»;
  24. «Реал» Мадрид;
  25. «Селтик»;
  26. «Лилль»;
  27. «Слован» Братислава;
  28. «Спарта» Прага;
  29. «Спортинг»;
  30. «Фейеноорд»;
  31. «Црвена Звезда»
  32. «Шахтёр»;
  33. «Штурм»;
  34. «Штутгарт»;
  35. «Ювентус»;
  36. «Янг Бойз».

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Материалы по теме
Фото
УЕФА представил официальные мячи мужской и женской ЛЧ на сезон-2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android