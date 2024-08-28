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Нападающий «Спартака» Угальде вызван в сборную Коста-Рики

Нападающий «Спартака» Угальде вызван в сборную Коста-Рики
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Центральный нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде получил вызов в сборную Коста-Рики на сентябрьские международные матчи. Об этом сообщает пресс-служба центральноамериканской национальной команды.

На счету Манфреда пять игр за сборную и один гол в футболке национальной команды. К «Спартаку» нападающий присоединился 29 января, перейдя из нидерландского «Твенте». Cумма трансфера составила около € 15 млн, включая все дополнительные выплаты.

Команда Коста-Рики проведёт две встречи в рамках нового розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ — с командами Гваделупы (6 сентября, дома) и Гватемалы (10 сентября, выезд). В нынешнем сезоне в составе красно-белых форвард принял участие в восьми матчах во всех турнирах, отметившись пятью голами.

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