Гурцкая предположил, почему до сих пор не принято решение по переходу Соболева в «Зенит»

Агент Тимур Гурцкая высказался о слухах относительно возможного перехода нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Почему трансфер ещё не оформлен? Потому что противоборство. Медведев? Может быть. Может, кто-то в штабе Семака имеет сомнения. Если кто-то был бы не против, € 8-10 млн для «Зенита» — это погрешность», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

Напомним, ранее СМИ писали, что «Зенит» интересуется Александром Соболевым, но не может договориться со «Спартаком» по сумме трансфера. После этих слухов сине-бело-голубые уже успели подписать нового форварда — аргентинца Лусиано Гонду.

Летом Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Российский нападающий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего футболиста 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн. Соболев выступает в составе красно-белых с лета 2020 года.