«Хочется извиниться». Игрок «Крыльев» Печенин — о поражении от «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин прокомментировал крупное поражение команды в матче с московским «Динамо» (1:5).

«Если счёт 1:5, значит, всё пошло не так. Тяжело анализировать после такого матча. Мы точно не бросали играть и старались до последнего поменять ситуацию на поле.

Думали, что после забитого пенальти вернулись в игру, но затем пропустили третий. Хочется извиниться перед болельщиками за такой футбол», – приводит слова Печенина Metaratings.

Напомним, московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 5:1. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 0 очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).