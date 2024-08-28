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«Хочется извиниться». Игрок «Крыльев» Печенин — о поражении от «Динамо»

«Хочется извиниться». Игрок «Крыльев» Печенин — о поражении от «Динамо»
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Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин прокомментировал крупное поражение команды в матче с московским «Динамо» (1:5).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

«Если счёт 1:5, значит, всё пошло не так. Тяжело анализировать после такого матча. Мы точно не бросали играть и старались до последнего поменять ситуацию на поле.

Думали, что после забитого пенальти вернулись в игру, но затем пропустили третий. Хочется извиниться перед болельщиками за такой футбол», – приводит слова Печенина Metaratings.

Напомним, московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 5:1. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 0 очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).

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