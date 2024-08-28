«Хочется извиниться». Игрок «Крыльев» Печенин — о поражении от «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин прокомментировал крупное поражение команды в матче с московским «Динамо» (1:5).
«Если счёт 1:5, значит, всё пошло не так. Тяжело анализировать после такого матча. Мы точно не бросали играть и старались до последнего поменять ситуацию на поле.
Думали, что после забитого пенальти вернулись в игру, но затем пропустили третий. Хочется извиниться перед болельщиками за такой футбол», – приводит слова Печенина Metaratings.
Напомним, московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 5:1. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 0 очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).
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