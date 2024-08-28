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Црвена Звезда — Будё-Глимт. Прямая трансляция
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Мостовой: приятно, что именно Хайкин побил мой рекорд в еврокубках — он рос с моим сыном

Мостовой: приятно, что именно Хайкин побил мой рекорд в еврокубках — он рос с моим сыном
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал достижение голкипера норвежского «Будё-Глимт» Никиты Хайкина. Хайкин стал лучшим российским игроком по числу матчей в еврокубках за иностранные клубы.

«У меня было больше всех матчей в Еврокубках среди наших легионеров? Нихрена себе… Я уже 20 лет не играю, а меня ещё и по голам побить не могут. Никита Хайкин — красавчик. Он несколько лет рос с моим сыном, их возил на тренировки в Испании. Вдвойне приятно, что именно он это сделал. Классно, я ведь в 2005 закончил. А кто-то ещё умудряется говорить что-то нелицеприятное!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

К «Будё-Глимт» Хайкин присоединился весной 2023 года. Ранее вратарь выступал за английский «Бристоль Сити», но спустя два месяца покинул его, так и не выступив ни в одном матче. Россиянин подписал контракт с норвежским клубом до конца июля 2026-го. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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