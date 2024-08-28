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Галактионов рассказал о случае «звёздной болезни» в «Локомотиве»

Галактионов рассказал о случае «звёздной болезни» в «Локомотиве»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Химками (4:0) сказал, что в команде был случае «звёздной болезни» у игроков.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Погостнов – 4'     2:0 Сулейманов – 43'     3:0 Сулейманов – 57'     4:0 Радиковский – 81'    

— А можно ли предупредить появление «звёздной болезни»? Было ли уже такое?
— Было, конечно. Без фамилий. Кто-то снижал к себе требования, кто-то переставал работать, поэтому не получал свои шансы на каком-то отрезке. Когда мы видим, что люди перестраиваются, отношение к работе и тренировочному делу правильное, то и реакция у нас соответствующая. Мы даём возможность проявить себя. Главное — конкуренция. Это основная наша задача — держать команду в тонусе и предотвратить, как вы правильно сказали, сыграть на опережение, а не когда уже какие-то вещи случились, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за два матча. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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