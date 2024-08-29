Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали вернулся на поле после дисквалификации

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали вышел в стартовом составе своей команды в матче с «Ноттингем Форест». Это первый матч итальянца за 308 дней.

24-летний футболист отбыл 10-месячную дисквалификацию за участие в ставках на спорт. Ранее стало известно, что итальянец делал ставки на матчи «Милана», когда выступал за этот клуб. Тонали признался, что имеет долги в размере € 3 млн перед кредиторами.

Из-за наказания Тонали пропустил бо́льшую часть сезона-2023/2024, а также не сыграл на чемпионате Европы — 2024.

Напомним, Тонали перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» летом 2023 года за € 64 млн. В прошлом сезоне до дисквалификации хавбек провёл за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.