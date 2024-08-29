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Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали вернулся на поле после дисквалификации

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали вернулся на поле после дисквалификации
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Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали вышел в стартовом составе своей команды в матче с «Ноттингем Форест». Это первый матч итальянца за 308 дней.

Англия — Кубок лиги . 2-й раунд
28 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 1
3 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Уиллок – 1'     1:1 Силва – 50'    

24-летний футболист отбыл 10-месячную дисквалификацию за участие в ставках на спорт. Ранее стало известно, что итальянец делал ставки на матчи «Милана», когда выступал за этот клуб. Тонали признался, что имеет долги в размере € 3 млн перед кредиторами.

Из-за наказания Тонали пропустил бо́льшую часть сезона-2023/2024, а также не сыграл на чемпионате Европы — 2024.

Напомним, Тонали перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» летом 2023 года за € 64 млн. В прошлом сезоне до дисквалификации хавбек провёл за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.

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