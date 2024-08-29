Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов: где смотреть, во сколько начало

Сегодня завершились последние ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Таким образом, определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 29 августа в 19:00 мск. Трансляцию можно будет увидеть на канале Okko.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Команды проведут по восемь матчей в рамках нового группового этапа. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.