Митрюшкин делал сейвы, Раков кричал в мегафон. Фото разгромной победы «Локомотива»

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28 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Локомотив» принимал «Химки». Игра завершилась победой хозяев с разгромным счётом 4:0.

На четвёртой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Егор Погостнов, забив после подачи с углового от Марио Митая. На 43-й минуте нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте Сулейманов оформил дубль с передачи Сергея Пиняева. На 82-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Радиковский.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков в трёх турах. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.