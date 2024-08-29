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«Алавес» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 3-го тура Примеры

«Алавес» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 3-го тура Примеры
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Вчера, 28 августа на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне состоялся матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2024/2025, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Алавес». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Испания — Примера . 3-й тур
28 августа 2024, среда. 22:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Алавес
Витория
1:0 Мендес – 32'     1:1 Вильялибре – 45+5'     1:2 Мартинес – 77'    
Удаления: Оярсабаль – 29' / нет

На 29-й минуте нападающий «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль был удалён с поля. Несмотря на численное меньшинство, хозяева открыли счёт на 33-й минуте усилиями Брайса Мендеса. Перед самым перерывом, на 45+5-й минуте, нападающий «Алавеса» Асьер Вильялибре сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный гол гости забили на 77-й минуте: Тони Мартинес пробил по центру ворот, принеся своей команде три очка.

В следующем туре «Реал Сосьедад» отправится в гости к «Хетафе» 1 сентября. «Алавес» в тот же день примет «Лас-Пальмас» на своём поле.

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