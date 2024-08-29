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«Атлетико» Мадрид дома не смог обыграть «Эспаньол» в матче Ла Лиги

«Атлетико» Мадрид дома не смог обыграть «Эспаньол» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 3-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Эспаньол» из Барселоны. Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Итоговый результат — 0:0.

Испания — Примера . 3-й тур
28 августа 2024, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 0
Эспаньол
Барселона

На 54-й минуте забил полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Рикельме, однако взятие ворот отменили после просмотра VAR. В игре были показаны две жёлтые карточки: обе у игроков «Эспаньола».

После этого матча мадридский «Атлетико» набрал пять очков. Подопечные Симеоне занимают четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эспаньол» набрал одно очко и расположился на 18-м месте. Турнирную таблицу возглавляет «Барселона» с девятью очками.

Турнирная таблица Ла Лиги
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