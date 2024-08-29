Соболевым интересуется «Трабзонспор» — источник

Центральным нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым интересуется турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщает портал Avni Aker Haber в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, после выхода из сделки по игроку «Бёрнли» Вегорсту турецкий клуб включил в свой трансферный список Александра Соболева. Ранее была неподтверждённая информация о возможном переходе Соболева в «Зенит», но 28 августа санкт-петербургский клуб объявил о трансфере аргентинского форварда Лусиано Гонду.

Соболев в прошлом сезоне сыграл 34 матча за клуб во всех турнирах, отметившись 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет € 7,5 млн.