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Уругвайский защитник «Динамо» Маричал прокомментировал драку с фанатами на Копе-2024

Уругвайский защитник «Динамо» Маричал прокомментировал драку с фанатами на Копе-2024
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Защитник московского «Динамо» и сборной Уругвая Николас Маричал поделился впечатлениями от драки между своими партнёрами по национальной команде и фанатами соперника после матча 1/2 финала Кубка Америки — 2024 с Колумбией (0:1).

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Лерма – 39'    
Удаления: Варела – 90+8' / Муньос – 45+1'

— Вы сказали, что атмосфера была спокойной, но все видели кадры с вашего полуфинала против колумбийцев, который закончился дракой с болельщиками.
— Да, этот матч и финальный, после которого тоже случилась драка, стояли особняком. Это были неприятные эпизоды, которые видел весь мир. Главное, что никто сильно не пострадал и всё закончилось довольно быстро, — приводит слова Маричала пресс-служба клуба.

В решающем матче турнира колумбийцы уступили сборной Аргентины со счётом 0:1. Николас Маричал в составе сборной Уругвая стал бронзовым призёром Кубка Америки. Уругвайцы в матче за третье место обыграли Канаду (2:2, 4:3 пен.).

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