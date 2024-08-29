Уругвайский защитник «Динамо» Маричал прокомментировал драку с фанатами на Копе-2024

Защитник московского «Динамо» и сборной Уругвая Николас Маричал поделился впечатлениями от драки между своими партнёрами по национальной команде и фанатами соперника после матча 1/2 финала Кубка Америки — 2024 с Колумбией (0:1).

— Вы сказали, что атмосфера была спокойной, но все видели кадры с вашего полуфинала против колумбийцев, который закончился дракой с болельщиками.

— Да, этот матч и финальный, после которого тоже случилась драка, стояли особняком. Это были неприятные эпизоды, которые видел весь мир. Главное, что никто сильно не пострадал и всё закончилось довольно быстро, — приводит слова Маричала пресс-служба клуба.

В решающем матче турнира колумбийцы уступили сборной Аргентины со счётом 0:1. Николас Маричал в составе сборной Уругвая стал бронзовым призёром Кубка Америки. Уругвайцы в матче за третье место обыграли Канаду (2:2, 4:3 пен.).