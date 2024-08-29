В групповой этап Лиги чемпионов пробились четыре российских футболиста

28 августа завершились последние ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Таким образом, определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в число которых вошли команды, за которые выступают четыре российских футболиста.

В составе «Монако» выступает атакующий полузащитник Александр Головин, за сербскую «Црвену Звезду» играет Егор Пруцев, в австрийском «Штурме» заявлен российский вратарь Даниил Худяков, а также за «ПСЖ» выступает голкипер Матвей Сафонов, перешедший в межсезонье из «Краснодара».

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 29 августа в 19:00 мск.

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