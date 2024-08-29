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Марцел Личка прокомментировал разгром «Крыльев Советов» в Кубке России резервным составом

Марцел Личка прокомментировал разгром «Крыльев Советов» в Кубке России резервным составом
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о разгромной победе резервным составом в матче 3-го тура Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1). Отметим, в матче приняло участие несколько игроков молодёжной команды «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

«В воскресенье команда показала очень хорошую, интенсивную игру и задала высокую планку. Для сегодняшнего состава это был большой вызов — эти футболисты должны были показать, что они могут конкурировать с игроками старта. И они это доказали. Была отличная реализация, всегда приятно забивать пять мячей», — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 0 очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).

Действующим обладателем трофея является «Зенит».

Турнирная таблица Кубка России
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