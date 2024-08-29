Криштиану Роналду назвал свою цель в карьере

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своей цели в карьере.

«Скоро я забью 900 голов, а потом преодолею отметку в 1000. Я хочу достичь отметки в 1000 голов. Сколько мне будет лет, когда я это сделаю? Мы не знаем. Главное, чтобы не было травм, это для меня самое главное. Для меня лучшая отметка, которую я могу получить в футболе, — это достичь первых 900 голов, после того как я выполню эту задачу — достичь 1000 голов. С одной разницей: у всех забитых мною голов есть видеозаписи, так что я могу это доказать», — сказал Роналду на своём YouTube-канале во время беседы с Рио Фердинандом.

39-летний форвард выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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