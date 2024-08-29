Галактионов высказался о разгромной победе «Локомотива» в игре Кубка России с «Химками»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на победу в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Химками» (4:0).

— «Хищник» продолжает «есть мясо»?

— Ну а что? Когда ты выигрываешь, тебе хочется победить в следующем матче. Выиграл — и уже стремишься к следующему. Наш посыл в том, что если есть цель, то к ней надо идти. У нас есть ближайший матч, который уже в воскресенье, к нему надо готовиться. Эйфории никакой нет, об этом сейчас ребятам сказали. Надо восстановиться и правильно подойти к матчу с «Краснодаром», чтобы уйти на паузу в РПЛ (на матчи сборных. — Прим. «Чемпионата») в хорошем настроении, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за два матча. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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