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Галактионов высказался о разгромной победе «Локомотива» в игре Кубка России с «Химками»

Галактионов высказался о разгромной победе «Локомотива» в игре Кубка России с «Химками»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на победу в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Химками» (4:0).

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Погостнов – 4'     2:0 Сулейманов – 43'     3:0 Сулейманов – 57'     4:0 Радиковский – 81'    

— «Хищник» продолжает «есть мясо»?
— Ну а что? Когда ты выигрываешь, тебе хочется победить в следующем матче. Выиграл — и уже стремишься к следующему. Наш посыл в том, что если есть цель, то к ней надо идти. У нас есть ближайший матч, который уже в воскресенье, к нему надо готовиться. Эйфории никакой нет, об этом сейчас ребятам сказали. Надо восстановиться и правильно подойти к матчу с «Краснодаром», чтобы уйти на паузу в РПЛ (на матчи сборных. — Прим. «Чемпионата») в хорошем настроении, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за два матча. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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