Симеоне объяснил замену Хулиана Альвареса в перерыве матча «Атлетико» с «Эспаньолом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о новичке мадридской команды Хулиане Альваресе после ничейного матча 3-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (0:0). Напомним, аргентинец вышел в стартовом составе встречи, но был заменён на Антуана Гризманна в перерыве.

«Замена Хулиана Альвареса в перерыве? Для него пока всё началось слишком быстро, он только пришёл в команду, не успел набрать форму и как следует сыграть. Я вижу его хорошим футболистом, с большим энтузиазмом и эмоциями, и знаю его сильные стороны», — приводит слова Симеоне La Nacion.

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего форварда из «Манчестер Сити» обошёлся мадридской команде в € 75 млн + € 20 млн. Аргентинец подписал контракт до июля 2030 года.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

В текущем сезоне форвард провёл три матча в составе команды Симеоне (138 минут) и не отличился результативными действиями.

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