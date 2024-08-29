Пименов — о разгромном поражении «Крыльев Советов»: им Кубок не нужен от слова «совсем»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался о разгромном поражении «Крыльев Советов» в матче 3-го тура Кубка России с московским «Динамо» (1:5). Отметим, во встрече приняли участие несколько игроков молодёжной команды «Динамо».

«Крылья Советов» — проблема. Думаю, они махнули на результат в этой игре. Старались, но не до конца. В том плане, что были большие провалы. Такое ощущение, что им Кубок не нужен от слова «совсем» и все мысли — о чемпионате. Чтобы все силы бросить на РПЛ и выправить ситуацию там», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 0 очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).

Действующим обладателем трофея является «Зенит».

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