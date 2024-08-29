Анчелотти ответил на вопрос о форме нынешних нападающих «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о форме атакующих игроков своей команды перед игрой 3-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом».

«У нас есть ресурсы для создания и забивания голов. Это касается не только Мбаппе, а также и Винисиуса, и Родриго. У нас шесть голов в трёх матчах… и команда далеко не в лучшей форме. Это говорит о многом. В «Реале» у нас никогда не будет проблем с голами, вы сами видите. Независимо от того, есть ли в составе такой бомбардир, как Криштиану Роналду… или у нас нет нападающих, как в прошлом году», — приводит слова Анчелотти AS.

В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» со счётом 1:1. В следующей игре «Реал» разгромил «Вальядолид» со счётом 3:0. «Королевский клуб» является действующим чемпионом Примеры.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе: