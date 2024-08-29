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Генич – о Соболеве: идеальное пособие, как можно загубить себя в большой команде

Генич – о Соболеве: идеальное пособие, как можно загубить себя в большой команде
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Российский футбольный журналист и комментатор Константин Генич высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Это просто история для учебника. Для учебника молодым игрокам о том, как с точки зрения пиар-менеджеров и агентов, самого футболиста развивать свою карьеру. Как относиться к своему контракту. И как себя вести. Идеальное пособие, как можно загубить себя в большой команде», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Напомним, летом Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Российский нападающий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. Сообщалось, что к футболисту проявляет интерес «Зенит».

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