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«Куда Фёдор свои шорты дел?» Шалимов — о забавной ситуации со Смоловым в игре с «Пари НН»

«Куда Фёдор свои шорты дел?» Шалимов — о забавной ситуации со Смоловым в игре с «Пари НН»
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Экс-полузащитник сборной России и бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал курьёзный эпизод из матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» — «Краснодар» (0:1). Нападающий гостей Фёдор Смолов, играющий под 19‑м номером, с первых минут второго тайма вышел на поле в шортах с 90‑м номером, который принадлежит Мозесу Кобнану Дэвиду.

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28 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 36'    

«Федя в прошлый заход играл под 90‑м номером, видимо, ностальгия (смеётся). Но разборки будут серьёзные, зная Сергея Николаевича [Галицкого] и футбольный клуб «Краснодар». Приходилось ли самому играть в чужой экипировке? Раньше на шортах номеров не было, были только на спине. Ты можешь попасть в ситуацию, когда тебе порвали одну майку, но куда Фёдор свои шорты дел? Что с ними? Думаю, внутри будет разбирательство», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

34-летний нападающий Фёдор Смолов летом 2024 года перешёл в «Краснодар», за который уже выступал ранее, из московского «Динамо» на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету шесть матчей во всех турнирах, один забитый гол и два результативных паса. В матче с «Пари НН» форвард отметился голевой передачей на Данилу Козлова.

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