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Статистика 17-летнего автора дубля Виктора Окишора в матче «Динамо» — «Крылья Советов»

Статистика 17-летнего автора дубля Виктора Окишора в матче «Динамо» — «Крылья Советов»
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Телеграм-канал статистического оператора «РУСТАТ» опубликовал цифровые показатели 17-летнего атакующего полузащитника московского «Динамо» Виктора Окишора в домашнем матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

В этой игре Окишор записал на свой счёт два забитых мяча и результативный пас на открывший счёт гол нападающего Дениса Бокова, и по итогам матча был признан его лучшим игроком.

17-летний футболист вышел в стартовом составе и провёл на поле 66 минут, в течение которых создал два голевых момента, нанёс пять ударов по воротам, три из которых в створ (лучший в матче по этому показателю), выиграл 50% единоборств, выполнил пять удачных действий в штрафной соперника и совершил четыре успешные обводки из четырёх попыток (все – в финальной трети поля). Также Окишор записал на свой счёт два отбора, три перехвата и два подбора.

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