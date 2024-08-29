Статистика 17-летнего автора дубля Виктора Окишора в матче «Динамо» — «Крылья Советов»

Телеграм-канал статистического оператора «РУСТАТ» опубликовал цифровые показатели 17-летнего атакующего полузащитника московского «Динамо» Виктора Окишора в домашнем матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1).

В этой игре Окишор записал на свой счёт два забитых мяча и результативный пас на открывший счёт гол нападающего Дениса Бокова, и по итогам матча был признан его лучшим игроком.

17-летний футболист вышел в стартовом составе и провёл на поле 66 минут, в течение которых создал два голевых момента, нанёс пять ударов по воротам, три из которых в створ (лучший в матче по этому показателю), выиграл 50% единоборств, выполнил пять удачных действий в штрафной соперника и совершил четыре успешные обводки из четырёх попыток (все – в финальной трети поля). Также Окишор записал на свой счёт два отбора, три перехвата и два подбора.