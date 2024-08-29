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Тренер «Динамо» Личка высказался о дебюте новичка Эль-Мехди Маухубы

Тренер «Динамо» Личка высказался о дебюте новичка Эль-Мехди Маухубы
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о дебюте марокканского форварда своей команды Эль-Мехди Маухубы. Напомним, нападающий вышел на поле на 76-й минуте матча 3-го тура Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

«Мехди после Олимпиады ждал паспорт две недели. Так что по приезде он начал работать индивидуально. Вчера у него была тяжёлая нагрузка, после обеда он тренировался с первой командой. Сегодня я ему дал 15 минут, и после матча он ещё бегал по полю. Хорошо, что скоро пауза на игры сборных – он будет в это время набирать кондиции», — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

Отметим, что московское «Динамо» объявило о переходе 21-летнего форварда Эль-Мехди Маухуба, который ранее выступал за марокканскую «Раджу» с января 2024 года. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 0 очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).

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