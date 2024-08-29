Личка объяснил замену Гагнидзе на Бителло в перерыве матча «Динамо» — «Крылья Советов»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о замене грузинского полузащитника Луки Гагнидзе на бразильца Бителло в матче 3-го тура Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1).

— Он [Гагнидзе] подвернул голеностоп, завтра посмотрим, когда отёк сойдёт. Возможно, он даже не поедет в Оренбург, где на стадионе искусственное поле. Посмотрим.

— Его заменил Бителло, и показалось, что в начале второго тайма «Крылья» завладели инициативой и больше владели мячом на чужой половине поля.

— Да, они старались владеть мячом, но острота была скорее с нашей стороны, и игра между линиями была очень хорошей. Самарцы же перекатывали мяч с фланга на фланг, но остроты не создавали. Наша линия обороны не садилась глубоко. Центральные защитники старались выходить на нападающих и атакующих полузащитников.

Понятно, что в игре бывают отрезки, когда мяч больше держится у соперника. Главное, что нам удавалось хорошо останавливать соперника и здорово выходить из обороны через пас. В моменте, когда Мехди забил гол, мы за два паса дошли до ворот – жаль, что Макаров оказался в небольшом офсайде. Это то, что я хочу видеть, потому что мяч всегда летит быстрее, чем бежит игрок. Нужно придавать скорость игре через пас и меньше бегать с мячом, — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 0 очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).

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