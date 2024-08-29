Сергей Карасёв пробежал меньше всех арбитров в 6-м туре РПЛ

Телеграм-канал статистического оператора «РУСТАТ» опубликовал фитнес-статистику главных рефери всех матчей 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим по пробегу в 6-м туре РПЛ стал Михаил Черемных (матч «Крылья Советов» — «Пари НН»), который преодолел дистанцию 12 133 м. В тройку лучших по этому показателю вошли также Владимир Москалёв (матч «Локомотив» — «Ростов») — 11 387 м, и Иван Абросимов (матч «Факел» — «Оренбург») — 10 929 м.

Самый низкий показатель пробега в туре продемонстрировал главный рефери матча «Динамо» Москва — «Краснодар» Сергей Карасёв, преодолённая дистанция которого составила 9535 м. Предпоследнее место по пробегу занял Виталий Мешков (матч «Зенит» — «Спартак») с показателем 10 174 м.