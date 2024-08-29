Новичок «Химок»: ребята приняли позитивно, особенно почувствовал это по «коридору»

Перешедший в подмосковные «Химки» опорный полузащитник Кирилл Капленко рассказал о первых впечатлениях в новой команде.

«Какой была моя первая тренировка в «Химках»? Ощущения только положительные. Приятно тренироваться и играть с такими партнёрами. Тут есть и опытные футболисты, и перспективные, поэтому эмоции исключительно приятные. Ребята приняли позитивно, особенно почувствовал это по «коридору» для новичка. Было больновато. Зато успел отработать некоторые тактические моменты с Верой, с Заболотным. Так что связь чувствуется, обязательно сработаемся», — приводит слова Капленко официальный сайт «Химок».

25 августа официальный телеграм-канал подмосковных «Химок» объявил о подписании контракта с 25-летним опорным полузащитником сборной Беларуси Кириллом Капленко, который ранее выступал за калининградскую «Балтику» и «Оренбург».