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Мор: не будем перехваливать Окишора. Скромно скажем — пас в стиле Хави, забивал как Месси

Мор: не будем перехваливать Окишора. Скромно скажем — пас в стиле Хави, забивал как Месси
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал игру 17-летнего атакующего полузащитника московского «Динамо» Виктора Окишора. В домашнем матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1) хавбек отметился дублем и результативным пасом на первый гол.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

«Теперь он будет получать больше игрового времени. Кубок хорош тем, что здесь дают шанс молодым и тем, кто мало играет в чемпионате. Если они свой шанс используют, то потом получают игровое время. Конкуренция в «Динамо», «Локомотиве» большая. Тот же Раков сначала не играл, но затем стал героем матча на Кубок и стал выходить чаще. Теперь Окишор время своё получит.

Не будем его перехваливать. Скромно скажем, что передачу на первый гол он отдал в стиле Хави, а когда забивал свои голы, то был Лео Месси. У нас очень талантливая молодёжь. Рад, что у нас есть такие футболисты», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Окишора в первой команде «Динамо» два выхода на замену в матчах РПЛ с общим игровым временем две минуты и два матча Кубка России с общим игровым временем 107 минут.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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