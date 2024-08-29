Мор: не будем перехваливать Окишора. Скромно скажем — пас в стиле Хави, забивал как Месси

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал игру 17-летнего атакующего полузащитника московского «Динамо» Виктора Окишора. В домашнем матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1) хавбек отметился дублем и результативным пасом на первый гол.

«Теперь он будет получать больше игрового времени. Кубок хорош тем, что здесь дают шанс молодым и тем, кто мало играет в чемпионате. Если они свой шанс используют, то потом получают игровое время. Конкуренция в «Динамо», «Локомотиве» большая. Тот же Раков сначала не играл, но затем стал героем матча на Кубок и стал выходить чаще. Теперь Окишор время своё получит.

Не будем его перехваливать. Скромно скажем, что передачу на первый гол он отдал в стиле Хави, а когда забивал свои голы, то был Лео Месси. У нас очень талантливая молодёжь. Рад, что у нас есть такие футболисты», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Окишора в первой команде «Динамо» два выхода на замену в матчах РПЛ с общим игровым временем две минуты и два матча Кубка России с общим игровым временем 107 минут.