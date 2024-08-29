Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Любляна — Риека. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» прокомментировал тяжёлую травму Нгамалё

Защитник «Динамо» прокомментировал тяжёлую травму Нгамалё
Аудио-версия:
Комментарии

Уругвайский защитник московского «Динамо» Николас Маричал рассказал, как в команде отреагировали на тяжёлое повреждение камерунского вингера Муми Нгамалё.

«Сразу было понятно, что повреждение серьёзное. К сожалению, лёгким испугом отделаться у него не получилось. Мы все поддержали Муми и очень ждём его возвращения на поле, потому что это большая потеря для команды», — приводит слова Маричала официальный сайт московского «Динамо».

17 августа в домашнем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:0) камерунский вингер столичного «Динамо» Муми Нгамалё в конце первого тайма получил тяжёлую травму голеностопа и не смог выйти на поле после перерыва. Как сообщала пресс-служба клуба, на восстановление игроку может потребоваться от четырёх до шести недель.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Уругвайский защитник «Динамо» Маричал прокомментировал драку с фанатами на Копе-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android