Эдуард Сперцян отреагировал на информацию о переходе Севикяна в «Локомотив»

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном переходе вингера венгерского «Ференцвароша» Эдгара Севикяна в «Локомотив», воспитанником которого он является.

— Как оценишь возвращение Севикяна в «Локомотив»?

— Не знаю, возвращается он или нет. Но главное, чтобы он играл, — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Макуловым.

Ранее сообщалось, что вингер венгерского «Ференцвароша» Эдгар Севикян дал согласие на переход в «Локомотив» на правах аренды. «Локомотив» согласовал с «Ференцварошем» платную аренду за € 200 тыс. Сейчас идут переговоры по опции выкупа и её сумме. Москвичи надеются завершить переход в ближайшее время.

В составе клуба из Будапешта Эдгар Севикян принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом. Контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.

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