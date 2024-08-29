Галактионов назвал компоненты игры, которые ещё необходимо улучшить «Локомотиву»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, чем он остался недоволен по итогам матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Химками» (4:0).

«Когда ты детально разбираешь и анализируешь игру своей команды, всегда хочется улучшить какие-то моменты — как ты выходишь из обороны, какие ты принимаешь решения, как ты располагаешься при быстрой атаке, при позиционной атаке, как ты отбираешь, в какой зоне, как ты действуешь при стандартных положениях. Это такой набор аспектов, который хочется постоянно доносить до ребят. И самому, и через ассистентов и помощников, потому что информации очень много, её надо детально разложить, чтобы она усвоилась», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за два матча. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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