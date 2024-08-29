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29 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Кубка России, еврокубки, теннис, US Open — 2024, бокс

Стали известны все участники групп ЛЧ, Рублёв выиграл с 0:2 на US Open. Главное к утру
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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов — 2024/2025, российский теннисист Андрей Рублёв победил Артура Риндеркнеша на US Open — 2024, уступая 0:2 по сетам, московские «Локомотив» и «Динамо» разгромили «Химки» и «Крылья Советов» в Кубке России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
  2. Андрей Рублёв отыгрался с 0:2 и вышел в третий круг US Open.
  3. «Локомотив» забил четыре безответных мяча в ворота «Химок» в матче Кубка России.
  4. «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче Кубка России.
  5. В игре Рублёва установлен новый рекорд по количеству пятисетовых матчей на ТБШ.
  6. Дарья Касаткина завершила участие на US Open.
  7. Новак Джокович установил рекорд тенниса всех времён.
  8. «Ювентус» объявил о переходе Копмейнерса из «Аталанты».
  9. Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова вышли во второй круг US Open в парном разряде.
  10. «Реал» готовится к уходу Модрича и Себальоса следующим летом, клуб определился с заменой.
  11. US Open — 2024, мужчины: результаты 3-го игрового дня, сетка соревнований.
  12. US Open — 2024, женщины: результаты третьего игрового дня, сетка соревнований.
  13. WBO назначила бой между Теренсом Кроуфордом и Себастьяном Фундорой.
  14. На церемонии открытия Паралимпиады не раскрылся флаг МПК.
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