Стали известны все участники групп ЛЧ, Рублёв выиграл с 0:2 на US Open. Главное к утру

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов — 2024/2025, российский теннисист Андрей Рублёв победил Артура Риндеркнеша на US Open — 2024, уступая 0:2 по сетам, московские «Локомотив» и «Динамо» разгромили «Химки» и «Крылья Советов» в Кубке России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».