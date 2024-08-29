Стали известны все участники групп ЛЧ, Рублёв выиграл с 0:2 на US Open. Главное к утру
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов — 2024/2025, российский теннисист Андрей Рублёв победил Артура Риндеркнеша на US Open — 2024, уступая 0:2 по сетам, московские «Локомотив» и «Динамо» разгромили «Химки» и «Крылья Советов» в Кубке России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
- Андрей Рублёв отыгрался с 0:2 и вышел в третий круг US Open.
- «Локомотив» забил четыре безответных мяча в ворота «Химок» в матче Кубка России.
- «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче Кубка России.
- В игре Рублёва установлен новый рекорд по количеству пятисетовых матчей на ТБШ.
- Дарья Касаткина завершила участие на US Open.
- Новак Джокович установил рекорд тенниса всех времён.
- «Ювентус» объявил о переходе Копмейнерса из «Аталанты».
- Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова вышли во второй круг US Open в парном разряде.
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