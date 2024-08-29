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Хакеры взломали аккаунт Мбаппе в соцсети и оскорбляли Месси и «Тоттенхэм»

Официальный аккаунт форварда сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в социальной сети X (ранее Twitter) был взломан хакерами, сообщает Mirror.

По информации источника, социальные сети Мбаппе были взломаны с публикациями о том, что токен «MBAPPE» достиг 90 000 продаж, различными оскорблениями футбольных команд и комментарием о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Отметим, что на странице Мбаппе было написано: «Криштиану Роналду — величайший футболист всех времён. Этот карлик [Лионель Месси] — не мой лучший игрок мира».

Сообщается, что хакеры назвали «Тоттенхэм» «дерьмом», написали, что Мбаппе является фанатом «Манчестер Юнайтед», а также опубликовали несколько постов на политическую тему.

Позже все эти посты были удалены из аккаунта.

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